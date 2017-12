Stage AE, located on the North side, is commonly known for supplying the city of Pittsburgh with rarely seen but generally known shows and events. So far this year, musicians like Girl Talk, Wiz Khalifa and Snoop Dogg have all graced the venue and paid gratitude for their loyal fan base. Many Point Park University Students are familiar with the venue and are about to become even more acquainted due to the new classroom space being built for Sports, Arts and Entertainment Management majors.

In the opening of the play “Superior Donuts,”a donut shop in uptown Chicago has just been vandalized and two police officers are already on the scene.

Max, played by Donald Corren, is being questioned by the cops when Arthur, played by Anderson Matthews, walks through the “Superior Donut” shop door.

Amanda Ardinger learned the value of hard work in high school when her volleyball team lost the Western Pennsylvania Interscholastic Athletic League (WPIAL) championship, but then returned the next year and took home the title.

Ardinger, now a Point Park University sophomore, carries the same hardworking attitude when playing infield and outfield for Point Park softball and defensive specialist for Pioneer volleyball.

信用できるのか?

病院と同じ精度の検査ができる宅配ドクターをお勧めします。

公衆衛生

公衆衛生は、病気を予防の健康を促進し、全体としての人口のうち、寿命を延ばすためにすべての組織化対策(パブリックまたはプライベートかどうか)を指します。

その活動は、人々が健康で、全体の個体群にはなく、個々の患者または疾患に焦点を当てることが可能な条件を提供することを目指しています。したがって、公衆衛生システム全体だけでなく、特定の疾患の根絶にも関する。

3つの主要な公衆衛生上の関数は次のとおりです。

健康上の問題と優先順位を識別するために、リスクのある地域社会や集団の健康状態の評価とモニタリング。

識別されたローカルおよび国民の健康上の問題と優先順位を解決するために設計された公共政策の策定。

すべての集団が健康増進や疾病予防サービスを含む、適切かつ費用対効果の高いケアへのアクセスを持っていることを保証する。

公衆衛生の専門家は、集団が健康を維持することを保証するために監視し、診断するコミュニティ全体の健康への懸念を、健康的な慣行や行動を促進する。公衆衛生の幅広さを説明する一つの方法は、いくつかの注目すべき公衆衛生のキャンペーンを見ることです。

ワクチン接種と感染症の制御

電動車両の安全性

より安全な職場

安全で健康的な食品

飲料水

健康な母親と赤ちゃんや家族計画へのアクセス

冠状動脈性心臓病や脳卒中による死亡の減少

健康被害などのタバコの使用の認識

世界の公衆衛生は、グローバル化の結果として、国民の健康に影響を与える力は、観光外の州の境界から来て、今、公衆衛生上の問題への対応は危険製品へのアクセスを含め、国境を越えた健康上のリスクに注意が必要である。

微生物がそれらを殺すか弱めるためのものの薬の使用を生き延びるための方法を開発する場合に発生します。

抗菌抵抗性の発達は、天然の生物学的現象であるが、人間はそれが起こっての可能性を高める行うことができます。

この用語は、しばしば薬物耐性と交換可能に使用される。

抗生物質の使用は、人間と家畜の両方に有益である。

両方(人間や牛の抗生物質の使用の75%が不適切であると考えられている)、豊かな国と貧しい国では抗生物質の乱用からの抵抗の結果(ここで、不適切かつ誤った使用中のコントロール、リソース、および知識の結果の欠如)。

最近、マラリア、結核の治療抵抗性フォームの数が出現している。

また性感染症のような人から人への感染が問題とされているので、市販の性病検査キットなどの普及が病気の早期発見につながるため推奨されます。

それは、グローバル化の局面は、新興治療抵抗性の病気の可能性を高めると主張している。

例えば、人々の増加、国境を越えた動きが速い病気を広めるのに役立つ。一部のアナリストはまた、関係なく、地域の状況に、治療計画の調和に向けた動きを非難する。

一方で、グローバル化も例えば、抗菌抵抗の封じ込めのための世界的な戦略を開発しているWHOは、この脅威に対処するための効果的な国際協力を促進することができる。

感染症は通常、医療の助けを求めたことになるとのようなサイレント炎症と呼ばれたいずれかの健康上の問題を引き起こすことはありません。

これは多くの場合、認識されないと、未処理の行く理由です。



クラミジアによる感染の臨床的兆候は、特定のものではなく、特殊なテストは、様々な他の微生物による感染から区別することができます。

男性では、通知の発赤は、燃焼して尿道から排出を増加させました。女性では、時には非常に希少で、感染の兆候は膣の刺激の増加放電や感情として反映されています。

クラミジアの診断

クラミジアは、鏡を使用して、従来の検査中に子宮頸部を拭き取りによって収集された材料上で検出することができますが、尿や自己採取した膣スワブで行わ非侵襲的スクリーニング検査は、患者に安価で、時にはそれ以上の許容可能です。

生物の培養は診断を確定することができますが、この方法は、研究室やフォレンジック調査に限定されています。

日常的な診断の使用のために、生物の遺伝物質の同定および増幅に依存し、より新しいと安価な診断テストは、古い、時間のかかる培養方法に取って代わりました。

クラミジアの治療

クラミジアの治療は、抗生物質を含んでいます。クラミジアに便利な単回投与療法は、経口アジスロマイシン(ジスロマック)です。

代替治療は、しばしば、この薬物の高いコストのため、しかし、使用されています。最も一般的な代替治療はドキシサイクリンです。

淋病とは異なり、現在の抗生物質へのクラミジアのがあれば、少し抵抗がありました。

また、クラミジアに対して有効であった他の多くの抗生物質があります。

淋病と同じように、コンドームまたは他の保護バリアは、感染の拡大を防ぐことができます。

特定の問題にはすぐに注意が必要です。

性交が突然痛みを伴うようになった場合は、直前に行なわれていないときに、例えば感染や他の病状があり、注意が必要な場合があります。

あなたが性感染症を患っていると信じる理由がある場合は、あなたとあなたのパートナーの両方がすぐに治療を受ける必要があります。

頭痛、短時間の胸痛、体の他の部位の痛みなど、性的活動に対する異常な反応も、あなたのヘルスケア提供者への訪問を保証します。

性病検査キットの信頼性

検査キットの検査は、国に認定された検査機関で検査されるので信頼性は保証されています。

引用:STD-Cecker性病検査の手引き

機械的方法

正確かつ一貫して使用する場合、コンドームはHIVを含む性感染症に対する保護の最も効果的な方法の一つです。女性用コンドームは、効果的かつ安全である、しかしとして広くその男性のカウンターパートとして国家プログラムによって使用されていません。

信頼性の高い診断テストは、高所得国で広く使用です。彼らは無症候性感染症の診断に特に有用であるが、彼らが低・中所得で利用可能であることは稀です。彼らはときに、彼らはビューの一般的な地理的位置、高価でアクセスできないまま、結果を受け取るために、患者は長く待つか、試験設備に戻ることがあります。トラックの例は、このような不完全な可能性がありケアまたは治療法として、苦しむことがあります。